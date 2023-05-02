Область в антилидерах. Регионы с наибольшим дефицитом питьевой воды назвали в правительстве

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев назвал регионы, в которых наблюдается наименьший уровень охвата питьевой водой, передает Tengrinews.kz.

По словам министра, по итогам 2022 года доступ к услугам водоснабжения в городах составил 98,4 процента и в селах 94,5 процента. 100-процентный доступ к услугам водоснабжения имеет городское население в 9 регионах: в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Северо- и Западно-Казахстанской, Жетісу, Ұлытау и Кызылординской областях.

При этом, по его словам, в Костанайской области наблюдается наименьший уровень охвата питьевой водой.

«Из 89 городов имеют 100-процентный доступ 64 города, или 72 процента. Из 6295 сел имеют доступ 4900 сел, или 78 процентов. Наименьший уровень охвата питьевой водой в городах отмечается в Жамбылской области – 91,9 процента, в селах в Костанайской – 80,4 процента, Акмолинской – 89,8 процента и Северо-Казахстанской областей – 85 процентов. Регионам с низкими показателями обеспеченности выделяются средства на приоритетной основе, что позволяет повысить уровень показателей отстающих регионов», — сообщил Марат Карабаев во время заседания правительства.

В свою очередь аким Костанайской области Кумар Аксакалов заверил, что к концу года показатель в регионе улучшится и доступ к качественной воде получат жители еще 66 населенных пунктов.

«В текущем году реализуется 52 проекта на 21,1 миллиарда тенге. Доступ к качественной воде получат жители еще 66 населенных пунктов. В результате по итогам года доступ к услугам водоснабжения по сельскому населению увеличится на 6,2 процента и достигнет 86,6 процента. В регионе реализуется план действий до 2024 года», — сообщил Кумар Аксакалов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.