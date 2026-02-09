По прогнозам, в ночь на 11 февраля в области ожидаются снег и метель. На севере и востоке региона прогнозируется сильный снег.
Днём 11 февраля на севере и востоке области также сохранится снег и метель. Кроме того, на севере, юге и востоке возможен туман.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, скоростью 9–14 м/с.
11 февраля на западе, юге и востоке области ожидается усиление ветра до 15–20 м/с, ночью порывы могут достигать 23–28 м/с.
12 февраля на севере области порывы ветра составят 15–20 м/с .
Температура воздуха ночью 11 февраля составит 18–23 мороза, на западе области — до 26 мороза.
12 февраля ночью ожидается 22–27 мороза, на востоке области — до 30 мороза.
Днём температура воздуха будет 15–20 мороза, на западе области — до 23 мороза.
Жителям региона рекомендуется соблюдать меры предосторожности и учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок.
