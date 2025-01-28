Работу Правительства на инвестиционном направлении нужно усиливать, сообщил Президент РК на расширенном заседании.

«Иначе нельзя, мы можем безнадежно отстать от современных тенденций в условиях обострившейся конкуренции. Очевиден факт, что стране нужны качественные инвестиции. Проекты, основанные на передовых технологиях и ориентированные на внешние рынки, как правило, предлагают иностранные инвесторы. За девять месяцев прошлого года объем прямых иностранных инвестиций составил 12,7 миллиарда долларов, что на 36% меньше вложений за аналогичный период 2023 года. Снижение темпов привлечения прямых иностранных инвестиций наблюдалось в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, а также в городе Алматы. Сокращение объема частных инвестиций компенсируется бюджетными средствами», — сообщил Глава государства.

В условиях дефицита бюджетных средств следует предусмотреть дополнительный набор преференций для добросовестных инвесторов, предлагающих качественные инвестиции. Т

«Такая политика соответствует моей стратегии, направленной на либерализацию экономики. Правительству нужно создать целостную экосистему, которая усилит поиск, поддержку и защиту инвесторов на всех уровнях – за рубежом, в регионах, в центре. Эта политика касается как иностранных, так и отечественных инвесторов. При этом инвесторам, получившим господдержку, должны выдвигаться разумные встречные обязательства по сохранению рабочих мест, модернизации производства, соблюдению экологических требований», — отметил Президент Токаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.