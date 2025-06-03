В Костанае появится новый генплан. Об этом сегодня сообщил аким города Марат Жундубаев. Он отметил, что прежний документ уже не соответствует нынешним реалиям, когда областной центр активно застраивается. Возводить дома на существующих площадях уже не возможно, а потому городу нужны новые микрорайоны.

Последние несколько лет в Костанае активно ведется строительство арендных домов, жилья, предназначенного для нуждающихся, есть объекты частной застройки, да и в целом появляются новые микрорайоны. Однако, ныне существующий генеральный план города уже устарел. Последний раз его корректировали в 2020 году. И, плюс к этому, характеристики плана детальной планировки областного центра с ним не сходятся.

«Нам нужно двигаться, и нам важно понимать, где у нас точки роста будут, имеется ввиду, где мы можем разрабатывать сейчас проектно-сметную документацию, проект детальной планировки менять. Мы сейчас вообще беремся по корректировке генерального плана. Это были рекомендации и это сейчас на самом деле такое современное требование к нам», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Градоначальник отметил, что стоит это немало. Бюджетная заявка по этому поводу уже подана, остается ожидать выделения финансирования. Аким добавил, что возводить новые дома внутри города они больше не намерены.

«Наше мнение — надо строить новые микрорайоны, но, чтобы строить новые микрорайоны, мы должны туда дать туда все мощности. У нас сейчас и проблемы с электричеством, у нас будут вопросы с теплом, с газом и так далее. Мы должны все это сейчас рассчитать и в новых точках роста давать», — говорит аким.

И, все же, не смотря на активную застройку, очередь на жилье в Костанае не уменьшается. На сегодня в ней состоит около 15 тысяч человек. Это дети сироты, работники бюджетных организаций, социально-уязвимые категории населения и те, чьи единственные жилища признали аварийными. Отрицательную динамику связывают с тем, что в областной центр с каждым годом мигрирует не мало семей из близлежащих районов области, которые, по приезду, сразу становятся в очередь на квартиры.

«Для городов республиканского значения и столиц установлено требование о непрерывном проживании не менее трех лет для постановки в очередь. Введение аналогичной нормы для городов областного значения могло бы также существенно сократить прирост количества очередников», — говорит руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Габит Бектабанов.

Что касается очереди на индивидуальное жилищное строительство, то по сей день там числится около 40 тысяч граждан. На сегодня, в рамках этой программы почти достроены 124 одноэтажных и двухэтажных домов в Кунае. Планируется сдать их в эксплуатацию в конце июня.

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