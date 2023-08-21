Областной суд вынес решение по жалобам представителей осужденного директора магазина «Оружейная палата», Сергея Бескровного, потерпевшей владелицы ТОО «Сатурн 2012» Ким, и самого предприятия, на приговор костанайского городского суда. Взрыв в здании торговой точки произошел 3 сентября прошлого года, в результате чего загорелись рядом стоящие одноэтажки. Огонь перешел на крыши ближайших зданий СТО, столовой, и распространился по площади более 2000 квадратных метров.

Взрыв, как было сказано в решении суда первой инстанции, произошел из-за нарушений требований пожарной безопасности, за которую отвечал Бескровный. Именно это, по мнению обвинения, повлекло тяжкие последствия и гибель сотрудников Кравченко, Ефимова, Неводничего и Мурзабекова. Различные телесные повреждения получили еще шестеро людей, в том числе и Бескровный. Он получил пять лет лишения свободы. Адвокаты заявляли, что первый суд предвзято провел следствие, не проанализировал выводы взрыво-технической и судебно-медицинской экспертиз. Приговор они считают необоснованным, построенном на доказательствах, которые собраны с нарушением требований закона, и просят осужденного полностью оправдать.

«Судебная коллегия исследовав материалы дела, установила, что каких-либо объективных данных, свидетельствующих о существенных нарушениях уголовного и уголовно-процессуального закона, влекущих отмену состоявшегося судебного акта, во всяком случае, не установлено», — сказала судья областного суда Айгуль Искакова.

По словам судьи, доводы защитников о том, что порох не является взрывчатым веществом, опровергаются нормативным постановлением Верховного суда от 2017-ого года. Доводы об отсуствии нарушений правил пожарной безопасности в деятельности ТОО «Сатурн 2012», со ссылкой на акты проверок административной полиции, Айгуль Искакова назвала ошибочными. Досудебным расследованием установлено, что с открытия магазина в 2012-ом году, уполномоченным органом ни разу не проводилась проверка на факт нарушения требований норм пожарной безопасности, так как он относился к объектам с незначительной степенью риска.

«Сотрудники МВД не имеют полномочий проверять расположение хранилища для оружия и взрывчатых веществ на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, содержащих запрет на хранение пороха в подвальных и цокольных помещениях», — сказала судья.

Достоверным, подтвержденным показаниями свидетеля, по мнению суда, является и тот факт, что именно Бескровный дал распоряжение сотруднику Неводничему занести 40-килограммовый ящик с порохом в подвал. И экспертиза тоже верно установила, что взорвался именно он. Коллегия постановила приговор, вынесенный Бескровному в костанайском суде №2, оставить без изменений, а жалобы без удовлетворения.

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