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Областной суд вынес решение по жалобам представителей осужденного директора магазина «Оружейная палата»

Кадр из видео

Областной суд вынес решение по жалобам представителей осужденного директора магазина «Оружейная палата», Сергея Бескровного, потерпевшей владелицы ТОО «Сатурн 2012» Ким, и самого предприятия, на приговор костанайского городского суда. Взрыв в здании торговой точки произошел 3 сентября прошлого года, в результате чего загорелись рядом стоящие одноэтажки. Огонь перешел на крыши ближайших зданий СТО, столовой, и распространился по площади более 2000 квадратных метров.

Взрыв, как было сказано в решении суда первой инстанции, произошел из-за нарушений требований пожарной безопасности, за которую отвечал Бескровный. Именно это, по мнению обвинения, повлекло тяжкие последствия и гибель сотрудников Кравченко, Ефимова, Неводничего и Мурзабекова. Различные телесные повреждения получили еще шестеро людей, в том числе и Бескровный. Он получил пять лет лишения свободы. Адвокаты заявляли, что первый суд предвзято провел следствие, не проанализировал выводы взрыво-технической и судебно-медицинской экспертиз. Приговор они считают необоснованным, построенном на доказательствах, которые собраны с нарушением требований закона, и просят осужденного полностью оправдать.

«Судебная коллегия исследовав материалы дела, установила, что каких-либо объективных данных, свидетельствующих о существенных нарушениях уголовного и уголовно-процессуального закона, влекущих отмену состоявшегося судебного акта, во всяком случае, не установлено», — сказала судья областного суда Айгуль Искакова.

По словам судьи, доводы защитников о том, что порох не является взрывчатым веществом, опровергаются нормативным постановлением Верховного суда от 2017-ого года. Доводы об отсуствии нарушений правил пожарной безопасности в деятельности ТОО «Сатурн 2012», со ссылкой на акты проверок административной полиции, Айгуль Искакова назвала ошибочными. Досудебным расследованием установлено, что с открытия магазина в 2012-ом году, уполномоченным органом ни разу не проводилась проверка на факт нарушения требований норм пожарной безопасности, так как он относился к объектам с незначительной степенью риска.

«Сотрудники МВД не имеют полномочий проверять расположение хранилища для оружия и взрывчатых веществ на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, содержащих запрет на хранение пороха в подвальных и цокольных помещениях», — сказала судья.

Достоверным, подтвержденным показаниями свидетеля, по мнению суда, является и тот факт, что именно Бескровный дал распоряжение сотруднику Неводничему занести 40-килограммовый ящик с порохом в подвал. И экспертиза тоже верно установила, что взорвался именно он. Коллегия постановила приговор, вынесенный Бескровному в костанайском суде №2, оставить без изменений, а жалобы без удовлетворения.

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