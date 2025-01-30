ДП Костанайской области обращается к костанайским водителям. На объездной автодороге Аэропорт – Костанай-2 ежедневно фиксируются нарушение правил дорожного движения, связанное с игнорированием знака, запрещающего движение грузового транспорта. Водители большегрузов, несмотря на ясное указание, продолжают заезжать на этот участок, создавая тем самым пробки и аварийные ситуации.

Неравнодушные граждане Костаная активно сообщают о таких инцидентах в социальных сетях, публикуя видеозаписи нарушений.

В ответ на обращения, батальон патрульной полиции провел дополнительные рейды на этом участке дороги.

С начала года полицейские уже привлекли к ответственности около 30 водителей большегрузов, проигнорировавших требования дорожных знаков.

Кроме того, привлечены к ответственности и 20 водителей легковых автомобилей за выезд на встречную полосу и нарушение правил проезда железнодорожных переездов, включая случаи игнорирования знака «STOP» и запрещающего сигнала светофора.

Важно отметить, что дорожный знак «STOP» установлен с целью обеспечения безопасности движения, в том числе через железнодорожный переезд.

В полиции отметили, что рейды будут продолжены.

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