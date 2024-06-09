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Облепили мгновенно. Мошки атаковали костанайцев

Фотография для новостиОблепили мгновенно. Мошки атаковали костанайцев

Фото читательницы alau.kz

Костанайцы жалуются на нашествие мошек. Гуляющие в центре города прислали фото. 

В центральном сквере заметен массовый вылет мошек.

«Эти мошки такие активные. Это ужас! Они прям целыми роями летают. Садятся на одежду, кожу, от этого зудит кожа. Они везде, их очень много. Они и в волосах! Подошли к фонтану, это что-то! Их там в разы больше. Облепили моментально. Мы быстро убежали оттуда. Потому что невозможно! Мы прошли из парка к французскому центру, их и там уйма. Во дворах также. Не помню такого в прошлые годы», — пишет читательница alau.kz

 

 

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