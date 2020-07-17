Облицовку 23 жилых домов проведут в Костанае

В Костанае проводят облицовку домов. 23 жилых здания по улице Мауленова и Алтынсарина обошьют теплопанелями и металлосайдингом. Также в некоторых домах заменят обветшалую кровлю. Все эти работы подрядчики будут проводить в сжатые сроки. На каждый дом уйдет всего пара недель, передает alau.kz

В 7-м доме по улице Мауленова, Алия живет уже 8 лет. И за это время видела здесь лишь один ремонт — тот, который организовали сами жильцы. Женщина говорит, что зданию уже 62 года, и его нынешнее состояние называет аварийным.

«Все скрипит, естественно, когда поднимаешься. Здесь все разбито. Страшное состояние. Здесь провода висят, ничего не закрыто. Видите, все в страшном состоянии. Все падает. Здесь нужен, конечно, капитальный ремонт. Естественно денег у нас таких нет», — рассказала Алия показывая подъезд.

Пугает женщину и внешнее состояние дома.

«Здесь готовится стена, чтобы упасть. Кирпичи отошли уже конкретно. Тут тоже треснуло все. Идет такой, знаете, шов большой. Я боюсь, что ты стоишь, а там кирпич наверху. Страшно, что он может просто свалиться на голову»,- сказала жительница дома.

В общем, действий от властей жильцы ждали давно. И вот этим летом работы начались. Городской акимат решил провести облицовку здания, а вместе с ним и замену кровли. Причем не только здесь, а сразу в 23 домах города.

«По улице Мауленова уже полностью идет демонтаж кровли. 90 процентов практически завершены и начнутся работы буквально 2-3 дня по закрытию кровельных работ и пойдут фасады. Фасады будут металлосайдинг, кровля цвета голубой волны»,- сообщил руководитель отдела жилищных отношений акимата города Костанай Геннадий Колчанов.

Работы идут и по улице Алтынсарина. Здесь дома обошьют термопанелями, а девятиэтажки на перекрестке пойдут под покраску. Представители акимата обещают, что ремонт не будет исключительно декоративным. Перед облицовкой в проблемных домах обещают устранить все трещины и недостатки. В среднем на ремонт одного дома потратят от 20 до 50 миллионов тенге. Полностью же работы обойдутся в 800 миллионов. Эти деньги выделили из местного бюджета. Хотя еще в мае планировалось, что ремонт перенесут на следующий год.

«Пока городу надо в любом случае обновляться. И мы смотрим, что и Тәуелсіздік, и Абая очень красивые получились. Все-таки это лицо города, центр. Гости приезжают, делегации иностранные. И главное — это для людей»,- сказал Геннадий Колчанов.

Внешний ремонт двух десятков домов намерены провести в сжатые сроки. К середине октября их хотят завершить. В работу включены 5 костанайских подрядчиков. На ремонт одного здания они должны тратить всего 2-3 недели. Представители акимата говорят, что на качество такая скорость повлиять не должна. К тому же в течение года будет действовать гарантийный срок.

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