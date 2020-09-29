Обломки брусчатки на детской площадке в Тобыле: в отделе ЖКХ прокомментировали инцидент

Как сообщили в отдел ЖКХ акимата Костанайского района в ответ на наш запрос, подрядной организацией ТОО «СтатусТрейд» действительно был произведен демонтаж игровой площадки и ограждения, однако работы еще не завершены в полном объеме.
«Согласно обращений жителей микрорайона Водник города Тобыл Костанайского района сообщаем, что в 2020 году запланирован текущий ремонт сетей водоотведения. При проведении ремонтных работ подрядной организации ТОО «СтатусТрейд» были произведен демонтаж игровой площадки и ограждения. На 28 сентября работы не завершены в полном объеме. Благоустройство и устранение работ по микрорайону Водник будут завершены до 5 октября. Также отделом ЖКХ акимата Костанайского района направлено предписание подрядной организации ТОО «СтатусТрейд» для устранения выявленных недостатков»,- сообщили в пресс-службе акимата Костанайского района.
Напомним, жители микрорайона Водник в городе Тобыл пожаловались на состояние детской площадки и двора, после ремонтных работ подрядчиков, которые меняли канализационные трубы.
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