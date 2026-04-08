Обман на аренде: костанайцы лишились денег из-за фейковых объявлений

В Костанайской области пресекли деятельность интернет-мошенников. По данным полиции, были обманут жители, которые искали арендное жильё.

Как сообщили в полиции, аферу удалось раскрыть благодаря совместной работе правоохранителей Костанайской и Западно-Казахстанской областей.

Установлено, что 20-летняя девушка и 19-летний парень из Уральска размещали на платформе OLX объявления о сдаче квартир в аренду в Костанае. При этом предлагаемые варианты жилья не существовали — таким образом злоумышленники вводили граждан в заблуждение и получали деньги.

В ходе обыска у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, которые использовались для совершения преступлений.

В полиции напоминают: при онлайн-сделках необходимо тщательно проверять объявления, не переводить деньги заранее и пользоваться только проверенными сервисами.

