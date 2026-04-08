USD 460.37 EUR 531.87 RUB 5.82

Обман на аренде: костанайцы лишились денег из-за фейковых объявлений

— Сегодня, 10:44
Изображение для новости: Обман на аренде: костанайцы лишились денег из-за фейковых объявлений

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области

В Костанайской области пресекли деятельность интернет-мошенников. По данным полиции, были обманут жители, которые искали арендное жильё.

Как сообщили в полиции, аферу удалось раскрыть благодаря совместной работе правоохранителей Костанайской и Западно-Казахстанской областей.

Установлено, что 20-летняя девушка и 19-летний парень из Уральска размещали на платформе OLX объявления о сдаче квартир в аренду в Костанае. При этом предлагаемые варианты жилья не существовали — таким образом злоумышленники вводили граждан в заблуждение и получали деньги.

В ходе обыска у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, которые использовались для совершения преступлений.

В полиции напоминают: при онлайн-сделках необходимо тщательно проверять объявления, не переводить деньги заранее и пользоваться только проверенными сервисами.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.