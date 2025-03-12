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Обман с возвратом денег обманутым казахстанцам набирает обороты в интернете

— Сегодня, 09:49
Изображение для новости: Обман с возвратом денег обманутым казахстанцам набирает обороты в интернете

pixabay.com

В социальной сети Instagram снова распространяется реклама, в которой сообщается, что лжеброкеры и криптомошенники понесут наказание, а пострадавшие получат обратно свои деньги. Якобы на возврат средств нужно всего 72 часа. В этот раз киберпреступники используют изображение председателя Высшей аудиторской палаты РК Алихана Смаилова, пытаясь придать своей афере видимость официальности. На самом деле это обман.

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Злоумышленники работают по старой схеме. Они обещают поддержку государственных организаций и используют фото известных казахстанцев.  В данной рекламе акцент делается на Комитет национальной безопасности РК. Внимание к объявлению аферисты привлекают с помощью фото главы Высшей аудиторской палаты РК Алихана Смаилова. Однако на официальном сайте этой госорганизации нет информации о запуске какой-либо программы по возврату средств, похищенных лжеброкерами.

В рекламе мошенники предлагают подать заявку и ожидать звонка от якобы специалиста. Не стоит оставлять свои данные на сомнительных сайтах — вы рискуете передать аферистам личную информацию, которую они могут использовать в своих корыстных целях.



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