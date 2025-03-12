В социальной сети Instagram снова распространяется реклама, в которой сообщается, что лжеброкеры и криптомошенники понесут наказание, а пострадавшие получат обратно свои деньги. Якобы на возврат средств нужно всего 72 часа. В этот раз киберпреступники используют изображение председателя Высшей аудиторской палаты РК Алихана Смаилова, пытаясь придать своей афере видимость официальности. На самом деле это обман.

Злоумышленники работают по старой схеме. Они обещают поддержку государственных организаций и используют фото известных казахстанцев. В данной рекламе акцент делается на Комитет национальной безопасности РК. Внимание к объявлению аферисты привлекают с помощью фото главы Высшей аудиторской палаты РК Алихана Смаилова. Однако на официальном сайте этой госорганизации нет информации о запуске какой-либо программы по возврату средств, похищенных лжеброкерами.

В рекламе мошенники предлагают подать заявку и ожидать звонка от якобы специалиста. Не стоит оставлять свои данные на сомнительных сайтах — вы рискуете передать аферистам личную информацию, которую они могут использовать в своих корыстных целях.