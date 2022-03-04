Обманули врачей: в Костанае медики остались без жилья

Востребованных узких специалистов позвали на работу в городскую больницу, обещая выдать жильё. После заключения договора на пять лет о квартирном вопросе благополучно забыли. И теперь врачи вынуждены скитаться по съёмным квартирам и оплачивать их из своих небольших зарплат, сообщил «31 канал».

Айжан Зейнетай – единственный гастроэнтеролог в городской больнице Костаная. Поверив обещаниям чиновников, три года назад перевезла сюда семью, но до сих пор тратит половину зарплаты на аренду жилья, передает informburo.kz

«Я писала в министерство и получили ответ, что из-за пандемии нет денег, и нам не стоит ждать. Как так получается? Мы приехали, всё бросили, третий год работаем», – пожаловалась доктор.

В таком же положении ещё трое коллег Айжан: гинеколог, травматолог и уролог. Все они приехали из-за квартир, которых нет.

«Мы бесплатно не просим, а просим помочь получить по льготным условиям. Мы были в «Отбасы банке», при приобретении жилья нам необходимо 50% стоимости жилья внести, но у нас таких денег нет», – рассказал врач-гинеколог Назрулло Талипов.

Главный врач городской больницы Данияр Джандаев сообщил, что в квадратных метрах нуждается 21 специалист, вопрос по четверым стоит остро.

«До августа 2021 года оплачивали арендное жильё. Так как медорганизация перепрофилировалась в инфекционный стационар, больница не имеет возможности зарабатывать на основе платных услуг, покрывать арендное жилье не представляется возможным», – сказал он.

В областном управлении здравоохранения также заявили, что ничем помочь врачам ничем не могут. Жильё очень сильно подорожало в последнее время.

«Застройщики, которые сдают данные жилплощади Казахстанской ипотечной кредитной компании, они по низким ценам отказываются сдавать данное жильё, поэтому работа в данной программе в 2021 году, к сожалению, прервалась», – пояснил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Рустем Айтбаев.

При этом договор с больницей у врачей на пять лет, так что уехать они не могут. Сейчас они ждут окончания срока его действия. И это при том, что в регионе острая нехватка не только узких специалистов, но и терапевтов.

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