Обмануть казахстанцев с ЭЦП пытаются мошенники

В настоящее время в социальных сетях появилось большое количество объявлений, в которых казахстанцам за определенную плату, путем запроса персональных данных, предлагают помочь получить ЭЦП онлайн. Также некоторые предприимчивые граждане пользуются ситуацией и предлагают оформить соцпособие, связанное с потерей дохода на время карантина, запрашивая у гражданина ИИН, ЭЦП, реквизиты банковской карты и

даже пин-код от нее, сообщает пресс-служба корпорации Правительства для граждан.

Правительство для граждан рекомендует казахстанцам воздержаться от обращения за подобного рода услугами. Необходимо понимать, что, предоставляя чужим людям свои данные, в том числе и ЭЦП, граждане сами создают угрозу своим персональным данным и имуществу. Кроме того, те выплаты, на которые они рассчитывают, могут быть украдены с их же помощью. Злоумышленники, завладев ЭЦП и паролем к ней, будут иметь полный доступ к личным данным пользователя egov.kz. Более того, они смогут оформить на его имя бизнес для сомнительных сделок, прописать на его жилплощади незнакомых людей и даже переоформить машину. Получив пин-код от банковской карты, злоумышленники могут

обналичить все имеющиеся на ней средства.

Правительство для граждан сообщает, что казахстанцы могут получить бесплатную и безопасную помощь по всем вопросам онлайн госуслуг, в т.ч. ЭЦП и оформления соцпососбия, в Едином контакт-центре 1414. Звонок бесплатный. В настоящее время к его работе привлечено более 1800 сотрудников ЦОН. Кроме того, в социальной сети Facebook создана группа «eGov помощь», которая объединила множество волонтеров из числа простых пользователей сетей, IT-специалистови работников ЦОН. Все они активные пользователи портала egov.kz, которые получают госуслуги, не выходя из дома, и в сложное для страны время готовы помочь таким же гражданам научиться пользоваться порталом электронного правительства.

При этом волонтеры не требуют от граждан предоставления своих персональных данных, а только помогают получить госуслугу, отвечая на вопросы и давая полезные рекомендации.

В случае, если гражданин все-таки воспользовался услугами платных сомнительных «помощников» и передавал свои данные, Правительство для граждан настоятельно рекомендует гражданам сменить пароль Электронно-цифровой подписи через личный кабинет на сайте pki.gov.kz либо вовсе ее отозвать.

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