Обмануты дольщики на 4 млрд тенге. Директора и учредителя ТОО задержали полицейские

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
С начала года оперативными службами МВД и его подразделениями установлено и задержано 58 преступников. В их числе разыскиваемые за тяжкие и особо тяжкие преступления. О некоторых из них корреспонденту сайта Polisia.kz рассказал заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Руслан Назаров.
Столичные полицейские совместно с костанайскими коллегами задержали директора и учредителя одного из ТОО, который в 2020 году под предлогом инвестирования и бронирования квартир в проектно-планировочном жилом комплексе в Астане совместно с руководителями двух других ТОО, которые также были ранее задержаны полицией и находятся под следствием, завладели деньгами 144 дольщиков на сумму более 4 млрд тенге.
Кроме того, сотрудниками криминальной полиции республики установлено местонахождение 30 без вести пропавших лиц.