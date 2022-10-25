Обманывали знакомых. Супругам вынесен приговор в Костанайской области

Дело жителей костанайского жилого массива «Дружба» расмотрено в городском суде №2.

Уже бывшие супруги обвинялись в совершении четырех эпизодов мошенничества в крупном размере. Первый произошел почти пять лет назад, в ноябре 2017 года. Тогда Динара работала продавцом в магазине, который принадлежал её родителям, и находился в том же доме, в котором она проживала вместе с мужем и родителями. Она узнала, что у семейной пары односельчан нет кредитов, и рассказала об этом супругу. Вдвоем, как сказано в обвинении, они решили злоупотребить доверием знакомых, и за несколько дней уговорили их взять займы в банках, обещая самостоятельно выплачивать ежемесячные суммы с доходов магазина, хотя знали, что родители Динары собираются его продавать.

«В этой связи являются несостоятельными двододы защиты, о том, что действия подсудимых, по эпизоду обманутой пары односельчан, носили гражданско-правовой характер, поскольку наступившие последствия, в виде материального ущерба, в крупном размере, стали не результатом их гражданско-правовых отношений с подсудимым, а итогом преступных, мошеннических действий», — сказала судья Анар Шаймурунова.

Потерпевшие взяли кредиты, деньги получили подсудимые. Но, платежей в банк не последовало. Еще у троих односельчан супруги приобрели имущество, но с раплатой за него так же возникли проблемы. Обманутые люди обратились в суд. Только тогда, когда уголовное дело направили в суд, и еще в ходе судебного процесса, подсудимые начали возмещать материальный ущерб потерпевшим. До этого все было по другому.

«На наличие у подсудимых умысла, направленного на хищение путем мошенничества, в действиях подсудимых указывает тот факт, что у подсудимых отсутствовала возможность исполнять свои обязательства перед потерпевшим, и, получая от обманутых односельчан денежные средства, и еще от нескольких человек право на имущество, передавая потерпевшим незначительные суммы для создания видимости своей благонадежности, обманывали их, не намереваясь исполнять свои обязательства», — отметила судья.

Суд счел, что действия подсудимых, как мошенничества, по всем четырем эпизодам квалифицированы верно. Ранее они не судимы. Имеют малолетнего ребенка. Потерпевшие не настаивали на лишении их свободы, большую часть материального ущерба подсудимые возместили. В итоге суд назначил теперь уже бывшим супругам, по три года ограничения свободы.

«Гражданский иск удовлетворить потерпевшей частично, взыскать в её пользу 2 миллиона 400 тысяч тенге в солидарном порядке», — дополнила судья.

В случае неисполнения решения суда и его требований, ограничение свободы может быть им заменено реальным сроком заключения. Приговор в законную силу не вступил, и может быть обжалован.

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