Обматерил бармена. Суд наказал тренера ДЮСШ в Костанае

Cпециализированным судом по административным правонарушениям города Костаная рассмотрено дело в отношении К., работающего тренером в ДЮСШ, в совершении им административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи «Мелкое хулиганство».

Согласно протоколу об административном правонарушении 20 июля в Костанае К., находясь в кафе, выражался нецензурной бранью в адрес бармена.

В судебном заседании вину признал и пояснил, что бармен отказался их обслуживать, а в ходе конфликта бармен оскорбил его, что возмутило его и он стал выражаться в адрес бармена нецензурной бранью.

Постановлением суда нарушитель признан виновным в совершении мелкого хулиганства и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 20 месячных расчетных показателей или более 70 000 тенге.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Управление физической культуры и спорта Костанайской области, комментируя публикацию, сообщило, что создается рабочая группа совместно с областной федерацией бокса и данный инцидент будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета по спорту.

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