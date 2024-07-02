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Обматерил врача. Суд наказал жителя Костанайской области

Фотография для новости Обматерил врача. Суд наказал жителя Костанайской области

pixabay.com

Лисаковским городским судом рассмотрено дело в отношении жителя Лисаковска в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй «Мелкое хулиганство». 

Согласно протокола об административном правонарушении 25 июня около 21 часов 00 минут пациент, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в приемном покое городской больницы города Лисаковска выражался грубой нецензурной бранью в отношении хирурга оказывающего ему скорую медицинскую помощь. Тем самым, проявил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие граждан.

В судебном заседании нарушитель свою вину признал полностью. В содеянном раскаялся.

Постановлением Лисаковского городского суда нарушитель признан виновным. Ему назначено взыскание в виде административного ареста сроком на пять суток, с установлением особых требований к поведению  сроком на 3 месяца,  а именно — запрет употребления алкогольных напитков.

Постановление не вступило в законную силу.

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