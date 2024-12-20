Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) сообщает об участившихся жалобах от граждан по фактам отказа со стороны обменных пунктов БВУ и небанковских обменных пунктов в обмене наличных долларов США, выпущенных в период c 1996 по 2013 годы.

В связи с этим НБК напоминает, что данные банкноты являются законным платежным средством и подлежат приему в обменных пунктах Казахстана без взимания комиссии при условии их подлинности и отсутствия повреждений.

О порядке осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой на территории Казахстана.

Законодательство РК не предусматривает комиссий за обмен наличной иностранной валюты, если банкноты не повреждены и не признаны непригодными в обращении.

Отметим, что комиссия может быть установлена обменными пунктами только в случае, если принимаемые на обмен банкноты являются неплатежеспособными или непригодными для дальнейшего обращения.

Вместе с тем, если обменный пункт взимает комиссию или дифференцирует наличную иностранную валюту в зависимости от года выпуска банкнот, а также при необоснованном отказе в обмене валюты, необходимо обратиться с жалобой в территориальный филиал Национального Банка по месту нахождения обменного пункта. В жалобе необходимо указать информацию с приложением имеющихся документов для принятия соответствующих законом мер.

Информацию по контактным данным территориальных филиалов НБК можно найти на официальном интернет-ресурсе НБК.

О порядке осуществления кассовых операций с наличной иностранной валютой на территории Казахстана.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 30 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее — Закон о банках) к банковским операциям относятся прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц в тенге и в иностранной валюте.

Правилами осуществления кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей[1] утверждено, что банк осуществляет следующие кассовые операции: прием наличных денег от клиента, выдачу наличных денег клиенту – для совершения банковских и иных операций, предусмотренных статьей 30 Закона о банках.

Таким образом, БВУ вправе устанавливать комиссии за осуществление кассовых операций в соответствии с их внутренними тарифными политиками.

При этом, согласно Закону о банках, ставки вознаграждения и комиссии, а также тарифы за оказание банковских услуг устанавливаются банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, самостоятельно с учетом ограничений, установленных законами РК.

[1] Постановление Правления НБРК от 29 ноября 2019 года № 231 «Об утверждении Правил осуществления кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национальном операторе почты и юридических лицах, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей»

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.