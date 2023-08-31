Обменял автомобиль на наркотики. В суде Костанайской области рассматривается дело наркоторговца

В уголовном спецсуде Костанайской области началось рассмотрение дела жителя региона Каната Ильясова. Как сообщил суду представитель гособвинения, в марте этого года 39-летний Ильясов отправился в Шуский район Жамбылской области.

Его целью было получение постоянного незаконного источника дохода.

«Приобрел у неустановленного следствием лица наркотическое средство марихуана высушенная и гашиш в особо крупных размерах, с целью дальнейшего сбыта на территории Костанайской области. В обмен на наркотические средства Иьлясов должен был предоставить неустановленному следствием лицу принадлежащую ему на правах личной собственности автомашину марки Ауди — 100», — сказала гособвинитель Марим Сулейменова.

Забрать машину поставщик наркотиков согласился после того, как Ильясов реализует наркотики.

Костанаец поехал домой. Ехал два дня и добрался до Аулиекольского района, где его остановили полицейские. Меньше грамма наркотика было обнаружено в его кармане. Его, согласно материалам дела, он собирался употребить сам. А, вот на полу в салоне сотрудники полиции обнаружили целый рюкзак запрещенных веществ, с тремя килограммами гашиша и парой килограммов марихуаны.

«Электронные весы, рулон полиэтиленовых пакетов, упаковка одноразовых медицинских шприцев, в количестве 49 штук, предназначенных для расфасовки наркотических средств по дозам, для последующей реализации», — сказала государственный обвинитель.

Особо крупный вес наркотиков, по мнению обвинения, исключает их хранение только для личного употребления. Расфасовка на дозы говорит о желании сбыть запрещенные вещества.

«Таим образом Ильясов Канат Викторович совершил уголовное правонарушение «Незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, совершенная в отношении наркотических средств в особо крупном размере», — сказала в суде гособвинитель.

Минимальное наказание по этой статье предусматривает 10 лет лишения свободы. Подсудимый сначала признал вину частично, утверждая что весь наркотик приобрел для себя, но после все же подтвердил желание сбыть гашиш и марихуану. На процессе начался допрос свидетелей.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.