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Обменять банкноты 2006 года выпуска можно будет бессрочно

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Нацбанк принял решение установить бессрочный период обмена банкнот образца 2006 года, обращение которых закончилось 1 февраля 2021 года, передает zakon.kz.

На основании поступающих обращений граждан и запроса депутатов парламента, а также принимая во внимание международный опыт (центральные банки США, Англии, Германии, Дании, Австралии, Швейцарии, Норвегии), Национальным банком принято решение о введении бессрочного периода обмена банкнот, в том числе образца 2006 года. Работы по внедрению подобной практики начались еще в конце прошлого года.Нацбанк РК.

Предлагается также установить период параллельного обращения при выпуске банкнот нового дизайна в течение 12 месяцев — для планомерного изъятия банкнот старого дизайна и настройки кассовой техники для нового дизайна.

После указанного срока установить для банков второго уровня период обмена денежных знаков старого образца на денежные знаки нового образца в течение 3 лет, а для филиалов НБ РК – бессрочный период, — пояснили в финрегуляторе.

При этом указывается, что казахстанцы могут обменять банкноты на действующие денежные знаки национальной валюты в филиалах Национального банка после внесения соответствующих изменений в акты Национального банка.

Информация по возобновлению обмена банкнот будет размещена на официальном сайте Нацбанка и в СМИ.

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