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Обменникам дали свободу. Как повлияет на курс доллара новое решение Нацбанка

Фото из открытых источников

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В Национальном банке разрешили обменным пунктам отклоняться от курса доллара, установленного на бирже, на 15 тенге. А для евро – на 20.

Хотя ранее эти рамки были другими: в пунктах обмена не могли завышать стоимость американской валюты более чем на шесть тенге и евро – на семь. О причинах и последствиях расширения коридора в интервью «31 каналу» рассказал финансист Мурат Кастаев.

– Мурат, для чего Нацбанк принял такое решение?

– Регулятор это делает для того, чтобы ограничить спекуляции.

– То есть это связано с чёрным рынком продажи валюты? Мы помним, совсем недавно в обменниках не было денег, купить валюту было невозможно, в сети продавали доллары по бешеному курсу. 

– Совершенно верно, когда курс волатильный и растёт очень быстро, обменные пункты поступают так: они ожидают, что валюта будет расти ещё дальше, и просто прекращают продажу.

Понятно, что мера Нацбанка может не совсем понравиться населению, но это нужно, чтобы избежать той ситуации, которую мы видели недавно, когда обменники не продавали валюту.

– Это хорошо или плохо для простых людей?

– Это не хорошо и не плохо. Это ограничивает спекуляции со стороны населения с наличной валютой.

Нужно понимать, что этот спред установлен именно для операций с наличной валютой. То есть когда люди хотят сделать конвертацию безналичным путём, например, через банковские приложения, там курс будет нормальным, рыночным, и спред будет узким.

Эта мера также защищает обменные организации, потому что когда спред между курсом покупки и курсом продажи узкий, получается, обменный пункт несёт риски, когда он может продать валюту дешевле, чем купит через некоторое время.

– Нам всем чего ожидать сейчас? Обменные пункты будут повышать курс? 

– Думаю, нет. Сейчас основной ажиотаж и паника на валютном рынке уже спали, курс несколько стабилизировался. По этой причине я считаю, что регулятор запоздал с этой мерой, её нужно было вводить тогда, когда курс менялся практически ежечасно.

informburo.kz

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