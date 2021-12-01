Обменники не продают доллары в Нур-Султане: что происходит

Обменные пункты Нур-Султана 30 ноября по всему городу закрыли продажу доллара. Президент Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев объяснил, с чем это может быть связано и когда ситуация изменится, передает Tengrinews.kz.

В Алматы, по данным Kurs.kz, обменники не закрывали продажу, там продажа сложилась на уровне 437,5 тенге за доллар. Также валюту можно приобрести в банках второго уровня, но по курсу 440,8 — 441 тенге за доллар. Обменные пункты Нур-Султана в графе «продажа» выставили прочерк.

Арчин Галимбаев рассказал, что изменилось в работе обменных пунктов.

«С 30 ноября банки все заявки обменных пунктов на иностранную валюту удовлетворили полностью. По Нур-Султану, возможно, была техническая накладка. Процесс выглядит так: обменный пункт делает заявку в банк, представитель обменного пункта едет в банк, стоит в кассе, пересчитывает тенговую наличность и привозит валюту в свою кассу. Возможно, обменные пункты вовремя не подкрепили свои филиалы иностранной валютой. Либо продали тот объем, который закупили. Здесь надо смотреть по каждому обменному пункту отдельно», — пояснил эксперт.

Галимбаев отметил, что процесс покупки долларов в банке довольно долгий из-за больших объемов.

«Мы можем сделать заявку в банк, простоять в очереди и не успеть, потому что таких желающих, как мы, очень много. Либо кассир в банке может не успеть пересчитать нашу наличность, потому что суммы большие проходят — по 50-100 миллионов тенге. В каждом обменном пункте в кассе как минимум 100 миллионов тенге. Мы делаем заявку на 200 тысяч долларов, и 80 миллионов тенге кассир пересчитывает не один час. Поэтому могут возникать перебои с подкреплением кассы обменного пункта», — рассказал Арчин Галимбаев.

В других обменниках валюта, по его словам, заканчивается по «принципу домино».

«Если один обменник распродал всю валюту и не успел вовремя подкрепиться, его спрос падает на другие пункты, и они опустошаются быстрее. Я бы не сказал, что спрос сейчас какой-то аномальный. Спрос не выше нормы. Но один-два не успели подкрепиться, и пошла такая волна. Очереди в банках могли возникнуть из-за завтрашнего праздника, все пошли сегодня», — отметил он.

Также, по словам Галимбаева, некоторые обменные пункты могли закрыть продажу, даже имея доллары. Это, к слову, грубое нарушение правил работы обменных пунктов. Если в наличии есть валюта, то обменный пункт не имеет права отказывать в продаже.

«Думаю, многие не продают иностранную валюту из-за того, что другие закрылись. «Все не продают, и я не продаю». Идет эмоциональная реакция — один поставил прочерк, второй поставил, третий задумается и даже если у него есть валюта, может закрыть, испугаться какой-то неопределенности», — пояснил эксперт.

Он объяснил, что банки продают обменникам валюту только во время работы биржи, а завтра биржа работать не будет. Так что в среду, 1 декабря, ситуация, скорее всего, повторится.

«Не стоит делать преждевременных выводов и поддаваться панике. Советую переждать праздник, и уже в четверг, 2 декабря, ситуация разрешится», — заверил Арчин Галимбаев.

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