Обналичивание пенсионных излишков: какое наказание за это грозит

Желая получить максимальную выгоду из ситуации, вкладчики ЕНПФ могут искать способы обналичивания пенсионных излишков, сообщает Нурфин.

Обналичивание пенсионных накоплений – это попытка получить излишки в виде наличных денег. Подобные способы могут быть реализованы с помощью так называемых «серых схем», которые зачастую являются незаконными. При этом складывается неоднозначная ситуация, в которой практически отсутствует вопрос регулирования этих правонарушений. Об этом сообщает телеграм-канал Finance.kz.

Является ли обналичивание преступлением

Как считает главный редактор Finance.kz, при обналичивании пенсионных излишков не предусмотрено возбуждение уголовного дела. При этом за схемы с обналичиванием пенсионных денег может угрожать дело о мошенничестве. Такая ситуация складывается из-за одного факта – потерпевшие в данной ситуации практически отсутствуют.

Например, при выдаче пособий в 42 500 тенге в период режима ЧП казахстанцам сообщали об ответственности за получение этих денег. В Министерстве труда отмечалось, что граждане, получившие пособие без объективных причин, могут понести наказание по статье «Мошенничество» или «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Подобные схемы с обналичиванием денежных средств используются также в России. Это касается денег из материнского капитала. В этой стране также проворачиваются различные незаконные способы получить деньги наличными. Однако за это тоже грозит уголовное наказание. В описанных примерах с материнским капиталом и 42 500 тенге суровое наказание грозит из-за того, что ущерб получает государство.

В случае пенсионных излишков ситуация другая: причина в поиске потерпевшей стороны, которой, как оказалось, нет.

Кто является «потерпевшим» при обналичивании пенсионных денег

Согласно мнению аналитика международной инвестиционной компании EXANTE Андрея Чеботарева, в случае обналичивания пенсионных излишков страдает только сам вкладчик. Например, те же 42 500 тенге выплачивались из государственного бюджета. Поэтому за их незаконное получение грозил штраф. В результате казахстанцы возвращали эти деньги, если получали их по ложным заявкам. А в случае пенсионных излишков люди не осознают, что потерпевшие — это сами вкладчики.

Другими словами, негативные последствия могут затронуть только самих получателей пенсионных излишков. Например, ранее мы указывали несколько причин, почему казахстанцам не стоит снимать свои накопления. Потери из-за роста цен – подорожание жилья приводит к тому, что пенсионные деньги окажутся «съеденными» ростом цен. То есть на фоне подорожания недвижимости этих излишков может не хватить для покупки квартиры. Поэтому смысл для использования накоплений сохранялся только для тех, кто хотел погасить уже имеющуюся ипотеку или тратил деньги на лечение. Потери в прибыли – если пенсионные деньги снимались, но затем возвращались обратно без использования, то вкладчики теряют инвестиционный доход от суммы изъятия. Вкладчики лишают себя будущей пенсии – при расходовании излишков размер пенсионных выплат в итоге сократится. Также это затруднит возможность выйти на пенсию раньше срока.

При этом государство не стремится регулировать вопрос обналичивания, так как уже большая часть вкладчиков сняла свои деньги. То есть будет нецелесообразно разбираться в уже проведенных сделках, сообщает Finance.kz.

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