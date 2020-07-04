Обнаружен цех, задержаны подозреваемые. Подробности о смертельном отравлении 13 человек в Костанайской области

Пресс-служба департамента полиции Костанайской области распространила обращение.

«Уважаемые жители Костанайской области! 3-4 июля в г.Аркалык скончались 13 человек. Предварительная причина смерти – острый геморрагический панкреатит на фоне общей интоксикации. Установлено, что погибшие отравились алкогольной продукцией, разлитой в пластиковые бутылки. Аналогичная ситуация в Акмолинской области, где скончались 4 человек. В ходе расследования в Акмолинской области обнаружен цех, в котором производился розлив спиртных напитков. Полицейскими установлены и задержаны трое подозреваемых. У них изъята часть продукции, приготовленной для продажи. Полицейскими г.Аркалык в рамках следственных действий в 4 киосках также изъято 46 литров неустановленной прозрачной жидкости с запахом спирта. Кроме этого, у одного из предпринимателей изъято ещё 408 пятилитровых бутылок. Однако, большую часть подозреваемые успели реализовать, что представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. Опасная продукция может продаваться подпольно либо на рынках. Просим граждан воздержаться от покупок алкогольной продукции сомнительного производства. При выявлении просим незамедлительно сообщить в местные отделения полиции», — говорится в сообщении.

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