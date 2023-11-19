Факт обнаружения тела без вести пропавшего парня прокомментировали в ДП Костанайской области

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Отвечая на запрос СМИ в ДП Костанайской области сообщили, что 22-летний житель пропал без вести 1 ноября текущего года. Его поиском занимались сотрудники полиции, волонтеры и неравнодушные граждане.
«16 ноября около 11 часов на крыше дома, в котором он ранее проживал, обнаружен труп без вести пропавшего, без видимых признаков насильственной смерти. Предварительно, молодой человек покончил жизнь самоубийством путем повешения», — сообщили в пресс-служба ДП Костанайской области.
В настоящее время назначены экспертизы, после проведения которых, будет принято процессуальное решение.