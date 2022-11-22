Обнаружено тело без вести пропавшего парня в Костанайской области

Информацию сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

В областном ведомстве сообщили, что сегодня при проведении поисковых мероприятий в 15 километрах от поселка Айет района имени Б. Малина полицейскими обнаружен труп пропавшего без вести жителя города Рудного Владимира Борисова.

В настоящее время, в рамках досудебного расследования, проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, которые укажут причину смерти.

Напомним, ранее машина Владимира Борисова была найдена недалеко от станции Тобол.

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