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Обнаружено тело парня, разыскиваемого в Костанайской области

zhaikpress.kz

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Информацию распространил поисково-спасательный отряд «Дос».

Обстоятельства гибели не сообщаются.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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