Обнаружено тело после пожара. Полицейские задержали подозреваемых в убийстве житикаринца

По подозрению в убийстве мужчины житикаринскими полицейскими по горячим следам задержаны двое подозреваемых.

14 ноября на пульт «102» отдела полиции Житикаринского района поступило сообщение от пожарных, что после тушения пожара в доме обнаружено тело неизвестного мужчины.

На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили обгоревшее тело мужчины. Сотрудники установили личность погибшего. Им оказался 33-летний житель города Житикара.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что на теле имеются телесные повреждения, по степени тяжести опасные для жизни.

В полиции отметили, что другие данные досудебного расследования не разглашаются в соответствии со статей 201 УПК РК.

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