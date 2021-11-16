Обнаружено тело после пожара. Полицейские задержали подозреваемых в убийстве житикаринца

Фото из открытых источников
По подозрению в убийстве мужчины житикаринскими полицейскими по горячим следам задержаны двое подозреваемых.
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14 ноября на пульт «102» отдела полиции Житикаринского района поступило сообщение от пожарных, что после тушения пожара в доме обнаружено тело неизвестного мужчины.
На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили обгоревшее тело мужчины. Сотрудники установили личность погибшего. Им оказался 33-летний житель города Житикара.
Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что на теле имеются телесные повреждения, по степени тяжести опасные для жизни.
В полиции отметили, что другие данные досудебного расследования не разглашаются в соответствии со статей 201 УПК РК.
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