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Обновилась «красная» зона в Казахстане

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 апреля.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: город Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская области.

В «зелёной» зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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