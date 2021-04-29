Обновилась статистика по коронавирусу в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

​28 апреля в Костанайской области зарегистрировано 25 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,17%.

​Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 15, г.Рудный — 4, Костанайский район – 2, по 1 случаю в г.Лисаковск, Денисовском, Мендыкаринском районах и районе Б.Майлина.

​21 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

​Из числа инфицированных 20 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

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Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 28 апреля 2021г. зарегистрировано 14683 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 14185 человек.

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