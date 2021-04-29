Обновилась статистика по коронавирусу в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
28 апреля в Костанайской области зарегистрировано 25 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,17%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 15, г.Рудный — 4, Костанайский район – 2, по 1 случаю в г.Лисаковск, Денисовском, Мендыкаринском районах и районе Б.Майлина.
21 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных 20 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 28 апреля 2021г. зарегистрировано 14683 случая COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 14185 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области