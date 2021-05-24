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Обновилась «зелёная» зона в Казахстане

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 мая 2021 года.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В «желтой» зоне: г.Шымкент, Актюбинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская области и СКО.

В «зелёной» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская и Туркестанская области.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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