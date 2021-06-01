Обновилась «жёлтая» зона по коронавирусу

MOSCOW, RUSSIA — JANUARY 12, 2021: A medical worker handles samples at an express COVID-19 testing lab at Vnukovo International Airport. Passengers arriving from abroad are tested for the new COVID-19 strain discovered recently in the UK. Stanislav Krasilnikov/TASS –осси€. ћосква. ¬ лаборатории экспресс-тестировани€ на коронавирус COVID-19 в аэропорту ¬нуково. —танислав расильников/“ј——
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 июня 2021 года.
В «красной» зоне: г.Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская области.
В «желтой» зоне: г.Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.
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В «зелёной» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области