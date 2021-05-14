Обновили статистику по заражённым COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
13 мая в Костанайской области зарегистрировано 27 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,17%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 13, г.Рудный — 5, Костанайский район – 3, Жангельдинский район – 2, по 1 случаю в г.Аркалык, Алтынсаринском, Аулиекольском, Федоровском районах.
19 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 23 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 13 мая 2021г. зарегистрировано 15068 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 14467 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области