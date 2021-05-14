Обновили статистику по заражённым COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

13 мая в Костанайской области зарегистрировано 27 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,17%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 13, г.Рудный — 5, Костанайский район – 3, Жангельдинский район – 2, по 1 случаю в г.Аркалык, Алтынсаринском, Аулиекольском, Федоровском районах.

19 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 23 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 13 мая 2021г. зарегистрировано 15068 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 14467 человек.

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