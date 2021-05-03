Обновились данные о количестве вакцинированных в Казахстане

1 378 495 человек провакцинировано в Казахстане на 3 мая 2021 года, сообщает zakon.kz.

Как передает министерство здравоохранения Казахстана, наибольшее количество вакцинированных первой дозой зафиксировано в Алматы — 225 тыс.

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