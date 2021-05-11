Обновились данные по заболевшим COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
10 мая в Костанайской области зарегистрировано 25 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,16%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 12, г.Рудный — 4, г.Аркалык — 3, по 1 случаю в Амангельдинском, Карасуском, Мендыкаринском, Костанайском, Сарыкольском и Федоровском районах.
18 обследованы по самообращению, 2 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 20 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020 по 10 мая 2021 зарегистрировано 14 990 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 14 369 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области