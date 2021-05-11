Обновились данные по заболевшим COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

10 мая в Костанайской области зарегистрировано 25 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,16%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 12, г.Рудный — 4, г.Аркалык — 3, по 1 случаю в Амангельдинском, Карасуском, Мендыкаринском, Костанайском, Сарыкольском и Федоровском районах.

18 обследованы по самообращению, 2 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 20 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020 по 10 мая 2021 зарегистрировано 14 990 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 14 369 человек.

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