Обновился список закрытых трасс в Костанайской области

В связи с ухудшением погоды (метель) в целях не допущения чрезвычайных ситуаций, принято решение о закрытии автомобильных дорог областного значения Костанайской области, для движения всех видов автотранспорта:

1. Карасу- Большая Чураковка (с 0 по 114 км)

2. Койбагор-Карасу-Севастополь (с 0 по 124 км)

3. Рудный-Качары-Федоровка 0-82,7 км.

4. Айет-Варваринка-граница Костанайской области 0-40 км.

5. Тобол-Айет-Крансосельское-Набережное 0-45 км

6. Адаевка-Уркаш-Аралколь 0-110 км.

7. Житикара-Камысты-Ливановка 1,1-4 7,1-48, 56-73 км.

8. Лисаковск-Каиндыколь-Арка 16-87 км.

9. Костанай-Веденка 8-97 км

10. Узунколь-Сарыколь 0-79 км.

11. Пресногорьковка-Белоглинка-Воскресеновка 63-106 км.

12. Автодорога А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» — 385-457 км.(Денисовки до ст.Тобол)

13. Автодорога Р-39 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» — 108-277 км. (от п.Аулиеколь до п.Октябрьский)

14.Автодорога А-16 «Жезказган-Петропавловск — 252-377 км. (от гр.Карагандинской области — Аркалык-Акмолинская область».

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