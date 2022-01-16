Обновился список закрытых трасс в Костанайской области

nashzernograd.ru
В связи с ухудшением погоды (метель) в целях не допущения чрезвычайных ситуаций, принято решение о закрытии автомобильных дорог областного значения Костанайской области, для движения всех видов автотранспорта:
1. Карасу- Большая Чураковка (с 0 по 114 км)
2. Койбагор-Карасу-Севастополь (с 0 по 124 км)
3. Рудный-Качары-Федоровка 0-82,7 км.
4. Айет-Варваринка-граница Костанайской области 0-40 км.
5. Тобол-Айет-Крансосельское-Набережное 0-45 км
6. Адаевка-Уркаш-Аралколь 0-110 км.
7. Житикара-Камысты-Ливановка 1,1-4 7,1-48, 56-73 км.
8. Лисаковск-Каиндыколь-Арка 16-87 км.
9. Костанай-Веденка 8-97 км
10. Узунколь-Сарыколь 0-79 км.
11. Пресногорьковка-Белоглинка-Воскресеновка 63-106 км.
12. Автодорога А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» — 385-457 км.(Денисовки до ст.Тобол)
13. Автодорога Р-39 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» — 108-277 км. (от п.Аулиеколь до п.Октябрьский)
14.Автодорога А-16 «Жезказган-Петропавловск — 252-377 км. (от гр.Карагандинской области — Аркалык-Акмолинская область».
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области