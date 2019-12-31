Обновление iOS ломает iPhone по всему миру

Пользователи iPhone стали массово жаловаться на проблему с подключением к сотовым сетям после установки обновления iOS 13.3, сообщает Tengrinews.kz.

Владельцы смартфонов Apple жалуются в соцсетях: с телефона стало невозможно позвонить, отправить SMS. Одним из первых на проблему обратил внимание IT-специалист Дэвид Эккер. В своем Twitter он написал, что в его iPhone после обновления прошивки из беспроводных модулей рабочим остался один только Wi-Fi. Чтобы решить проблему, владельцам iPhone приходится полностью сбрасывать все настройки.

Однако в таком случае с устройства стирается вся информация. Кроме того, некоторые пользователи iPhone заверяют, что починить устройство им не удалось даже после полной перезагрузки. iOS 13 стала доступной для смартфонов Apple в конце сентября. 13.3 — самая актуальная версия iOS, которая вышла 10 декабря.