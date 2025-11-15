Министерство здравоохранения подготовило приказ о внесении изменений в предельные цены на торговые наименования лекарственных средств и медицинских изделий, применяемых в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и системы ОСМС, передаёт Zakon.kz.

Корректировки затрагивают обновление предельных цен на ряд препаратов, которые ранее не закупались Единым дистрибьютором ТОО «СК-Фармация» и планируются к приобретению на 2026 год по линии ГОБМП и ОСМС.

Ожидается, что принятие проекта позволит:

обеспечить доступность и справедливое формирование цен на необходимые пациентам лекарства;

повысить эффективность использования бюджетных средств при закупе медикаментов;

создать прозрачные и предсказуемые условия работы для всех участников фармацевтического рынка.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что проект направлен на обеспечение равного доступа населения к необходимому лечению в рамках ГОБМП и ОСМС.

