Министерство здравоохранения подготовило приказ о внесении изменений в предельные цены на торговые наименования лекарственных средств и медицинских изделий, применяемых в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и системы ОСМС, передаёт Zakon.kz.
Корректировки затрагивают обновление предельных цен на ряд препаратов, которые ранее не закупались Единым дистрибьютором ТОО «СК-Фармация» и планируются к приобретению на 2026 год по линии ГОБМП и ОСМС.
Ожидается, что принятие проекта позволит:
- обеспечить доступность и справедливое формирование цен на необходимые пациентам лекарства;
- повысить эффективность использования бюджетных средств при закупе медикаментов;
- создать прозрачные и предсказуемые условия работы для всех участников фармацевтического рынка.
В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что проект направлен на обеспечение равного доступа населения к необходимому лечению в рамках ГОБМП и ОСМС.
