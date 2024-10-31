Как сообщает служба 112, 31 октября с 10-30 в связи с улучшением погодных условий открыты движения для всех автотранспортных средств на участках автодорог Республиканского значения Костанайской области:

1. Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (8-216 км, г. Тобыл — с. Октябрьское);

2. М-36 «Екатеринбург-Алматы (463-539 км, г. Костанай — с. Федоровка);

3. М-36 «Екатеринбург-Алматы (589-683 км, с. Щербаково — с. Сарыколь).

31.10. с 12-00 в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех автотранспортных средств на участке автодороги областного значения Костанайской области:

«Рудный-Качар-Федоровка» (0-82,7 км).

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