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Обновленные данные по заражённым коронавирусом в Костанайской области

inbusiness.kz

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

18 августа в Костанайской области зарегистрировано 264 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,0%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 73, г.Рудный – 27, г.Житикара – 24, Аулиекольский район – 20, г.Лисаковск – 14, район им.Б.Майлина – 14, г.Аркалык – 13, по 12 случаев в Алтынсаринском и Денисовском районах, Костанайский район – 10, Мендыкаринский район – 9, по 8 случаев в Карасуском и Сарыкольском районах, 6 случаев в Камыстинском районе, по 4 случая в Амангельдинском, Карабалыкском, Федоровском районах, 2 случая в Узункольском районе.
223 обследованы по самообращению, 37 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 230 с симптомами заболевания, 34 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 18 августа 2021г. зарегистрировано 25 500 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 22 775 человек.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 281 175 человек, вторым компонентом 219 589.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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