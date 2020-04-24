Обновленный список номеров для получения 15000 тенге на комуслуги

Номера телефонов, по которым можно подать заявку.

По поручению президента страны в Костанайской области внедряют еще один вид социальной поддержки. На этот раз он касается оплаты коммунальных услуг. Государство предлагает свою помощь при возмещении таких расходов, но это относится только к определенным категориям людей.

Среди них:

ИНВАЛИДЫ 1, 2, 3 ГРУПП;

СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ;

ИНВАЛИДЫ И УЧАСТНИКИ ВОВ, А ТАКЖЕ ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ ЛИЦА;

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ;

СЕМЬИ ТЕХ, КТО ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛЕТА В КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, ПРИ СПАСЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, ПРИ ОХРАНЕ ПРАВОПОРЯДКА;

ПЕНСИОНЕРЫ С МИНИМАЛЬНОЙ ПЕНСИЕЙ И МЕНЕЕ;

ПОЛУЧАТЕЛИ АСП, В ТОМ ЧИСЛЕ ОДИНОКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ.

На сегодняшний день по данным категориям попадают порядка 50 499 человек по области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.