Обновленный список номеров для получения 15000 тенге на комуслуги

COVID-2019 в Казахстане
2334 - зарегистрированно
568 - выздоровевших
24 - летальных случаев
38 - в Костанайской области
Номера телефонов, по которым можно подать заявку.
По поручению президента страны в Костанайской области внедряют еще один вид социальной поддержки. На этот раз он касается оплаты коммунальных услуг. Государство предлагает свою помощь при возмещении таких расходов, но это относится только к определенным категориям людей.
Среди них:
ИНВАЛИДЫ 1, 2, 3 ГРУПП;
СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ;
ИНВАЛИДЫ И УЧАСТНИКИ ВОВ, А ТАКЖЕ ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ ЛИЦА;
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ;
СЕМЬИ ТЕХ, КТО ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛЕТА В КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, ПРИ СПАСЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, ПРИ ОХРАНЕ ПРАВОПОРЯДКА;
ПЕНСИОНЕРЫ С МИНИМАЛЬНОЙ ПЕНСИЕЙ И МЕНЕЕ;
ПОЛУЧАТЕЛИ АСП, В ТОМ ЧИСЛЕ ОДИНОКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ.
На сегодняшний день по данным категориям попадают порядка 50 499 человек по области.