Обновлённые данные по COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

21 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 42 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,31%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 24, Аулиекольский, Алтынсаринский, Костанайский районы по 3, Лисаковск, Денисовский и Узункольский районы по 2, Амангельдинский, Карабалыкский, Карасуский по 1.

31 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профцелью.

Из числа инфицированных 36 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 21 марта 2021г зарегистрировано 13429 случаев COVID-19

Количество выздоровевших больных — 12025

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