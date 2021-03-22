Обновлённые данные по COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
21 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 42 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,31%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 24, Аулиекольский, Алтынсаринский, Костанайский районы по 3, Лисаковск, Денисовский и Узункольский районы по 2, Амангельдинский, Карабалыкский, Карасуский по 1.
31 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профцелью.
Из числа инфицированных 36 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 21 марта 2021г зарегистрировано 13429 случаев COVID-19
Количество выздоровевших больных — 12025
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области