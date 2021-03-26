Обновлённые данные по коронавирусу опубликовал костанайский оперштаб

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
25 марта в Костанайской области зарегистрировано 40 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,29%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 20, г.Рудный и Житикаринский район по 5, Аулиекольский 4, Камыстинский и Б.Майлина районы по 2, г.Лисаковск и Денисовский район по 1.
25 обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профцелью.
Из числа инфицированных 31 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 25 марта 2021г зарегистрирован 13591 случай COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 12120
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области