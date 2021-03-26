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Обновлённые данные по коронавирусу опубликовал костанайский оперштаб

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

25 марта в Костанайской области зарегистрировано 40 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,29%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 20, г.Рудный и Житикаринский район по 5, Аулиекольский 4, Камыстинский и Б.Майлина районы по 2, г.Лисаковск и Денисовский район по 1.

25 обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профцелью.

Из числа инфицированных 31 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 25 марта 2021г зарегистрирован 13591 случай COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 12120

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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