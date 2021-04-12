Обновлённые данные по коронавирусу в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

11 апреля Костанайской области зарегистрировано 31 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,22%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 17, Рудный — 6, Костанайский и Мендыкаринский районы по 2, Алтынсаринский, Аулиекольский, Карабалыкский район и г.Аркалык по 1.

22 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профцелью.

Из числа инфицированных, 24 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020 по 11 апреля 2021 зарегистрировано 14192 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 12446.

Вместе с тем, Костанайская область покинула «зелёную» зону.

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