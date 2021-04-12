Обновлённые данные по коронавирусу в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
11 апреля Костанайской области зарегистрировано 31 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,22%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 17, Рудный — 6, Костанайский и Мендыкаринский районы по 2, Алтынсаринский, Аулиекольский, Карабалыкский район и г.Аркалык по 1.
22 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профцелью.
Из числа инфицированных, 24 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020 по 11 апреля 2021 зарегистрировано 14192 случая COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 12446.
Вместе с тем, Костанайская область покинула «зелёную» зону.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области