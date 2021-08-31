Обновлённые данные по заражённым COVID-19 представили в оперштабе

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

30 августа 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 245 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 118, г.Рудный – 33, Костанайский район – 18, по 13 случаев в Мендыкаринском и им.Б.Майлина районах, Аулиекольский район – 12, г.Житикара – 8, Денисовский район – 7, Алтынсаринский район – 6, Карабалыкский район – 4, по 3 случая в Сарыкольском и Узункольском районах, по 2 случая в Жангельдинском, Камыстинском и Федоровском районах, 1 случай в Амангельдинском районе.

203 обследованы по самообращению, 41 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 218 с симптомами заболевания, 27 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 30 августа 2021г. зарегистрировано 28 704 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 25 179 человек.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 296 036 человек, вторым компонентом 242 206.

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