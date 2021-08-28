Обновлённые данные по заражённым коронавирусом в Костанайской области

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
27 августа 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 256 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,9%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 97, г.Рудный – 34, г.Житикара – 24, район им.Б.Майлина – 18, Костанайский район – 16, по 9 случаев в г.Лисаковске, Аулиекольском и Узункольском районах, Денисовский район – 8, по 7 случаев в Алтынсаринском и Федоровском районах, по 5 случаев в Карасуском и Сарыкольском районах, по 3 случая в г.Аркалыке и Мендыкаринском районе, 2 случая в Камыстинском районе.
221 обследованы по самообращению, 35 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных 240 с симптомами заболевания, 16 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 27 августа 2021г. зарегистрировано 27 932 случая COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 24 828 человек.
С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 294 326 человек,вторым компонентом 238 534.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области