Обновлённые данные по заражённым коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

1 августа в Костанайской области зарегистрировано 256 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,2%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 98, г.Рудный – 61, г.Житикара – 19, Костанайский район – 16, Карабалыкский район – 15, Денисовский район – 11, Карасуский район – 10, район им.Б.Майлина – 10, г.Аркалык – 6, Мендыкаринский район – 4, Сарыкольский район – 3, Узункольский район – 2, Аулиекольский район – 1 случай.

216 обследованы по самообращению, 38 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 219 с симптомами заболевания, 37 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 01 августа 2021г. зарегистрировано 21 008 случаев COVID-19.

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