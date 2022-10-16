Оборонялся. Прения по делу об убийстве прошли в суде Костанайской области 

Напомним, преступление было совершено в апреле этого года в Рудном.

Согласно материалам дела, 27-летний Захар Буторин, встретился с 54-летним Сергеем Зинченко на улице. Тот сам предложил ему выпить вина в его квартире, в доме на улице Мира. В магазине было куплено две бутылки, которые мужчины распили на кухне квартиры Зинченко. В ходе этого, между ними возник словестный конфликт. Зинченко встал из-за стола, схватил со стола нож, и стал угрожать им Буторину. Тот тоже поднялся, ударил хозяина в лицо, вырвал у него из руки нож, основательно порезав себе пальцы, и нанес Зинченко 10 ударов ножом, в грудь, живот, и бедро. Буторин вышел из квартиры на улицу.

«Свидетель Атрохин подтвердил, что в тот день, около 16:10 он стоял на балконе, сын играл на улице, и сказал, что «дядя справляет нужду на дверь подъезда». Он увидел парня, который сказал ему, что он извиняется — не сдержался. Между ними завязалась словестная перепалка. Парень выразился в его адрес нецензурной бранью. В последствии свидетель вышел на улицу, и пошел догонять Буторина», — сообщила гособвинитель Нино Капанадзе.

Именно сосед Зинченко догнал и повалил Буторина на землю. Тут же подъехали полицейские, которые забрали Буторина в отделение за хулиганство. Оттуда его на следующий день забрала тёща. Домой за ним пришли уже оперативники. Подсудимый заявил, что не хотел убивать Зинченко, а только оборонялся. Однако, гособвинение считает этот довод несостоятельным.

«Если он не хотел его смерти, то почему он хладнокровно ушел, бросил его там, при этом понимая, что нанес удары ножом, даже если, как он говорит,чтобы спасти себя? Почему, если он не желал смерти, он не обратился ни к кому, чтобы вызвали скорую помощь? У него имелась реальная возможность это сделать», — говорит гособвинитель.

Те же вопросы озвучила и потерпевшая, сестра погибшего Зинченко. По её данным, полученным со слов экспертов, брат был жив еще несколько часов, после происшествия, и его, возможно, удалось бы спасти. Учитывая все обстоятельства дела, в том числе смягчающее вину наличие ребенка, гособвинение попросило суд, назначить Буторину наказание, чуть выше низшего предела санкции статьи, 9 лет лишения свободы. Приговор суда должен быть оглашен на днях.

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