Оборвался трос лифта: один человек погиб.

4 ноября в Петропавловске, в девятиэтажном доме по улице Жумабаева, при капитальном ремонте лифта оборвался трос. В результате в шахту с высоты восьмого этажа сорвался 39-летний мужчина, выполнявший ремонтные работы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

«Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда». На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и следственно-оперативной группы УП Петропавловска», — заявили в полиции.

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