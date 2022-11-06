Фото: pixabay.com
Оборвался трос лифта: один человек погиб.
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4 ноября в Петропавловске, в девятиэтажном доме по улице Жумабаева, при капитальном ремонте лифта оборвался трос. В результате в шахту с высоты восьмого этажа сорвался 39-летний мужчина, выполнявший ремонтные работы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
«Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда». На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и следственно-оперативной группы УП Петропавловска», — заявили в полиции.
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