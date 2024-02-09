Обращение акимата Костанайской области и полиции к жителям региона

Акимат Костанайской области призывает воздержаться от поездок, до стабилизации погодных условий. Кроме того, если вы оказались в снежном плену звоните на горячую линию 8(7142)502529 либо короткий номер 112 службы спасения Департамента ЧС КО.

Также полиция призывает не выезжать на трассы в непогоду.

«Уважаемые граждане в настоящее время в связи ухудшением погодных условий метель, буран, дождь, ограничение видимости на территории республики введены ограничения движения для транспортных средств в Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях и в областях Жетысу и Улытау. Кроме того, в связи с критическим положением в Актюбинской области в двух районах решением акимов, а именно в Хромтауском Айтекебийском с 8 февраля объявлена чрезвычайного ситуация природного характера местного масштаба», — говорится в сообщении полиции.

Уважаемые водители при неблагоприятных погодных условиях призываем не выезжайте из населенных пунктов, воздержитесь от загородных поездок! Не подвергайте себя и своих близких необоснованному риску!

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